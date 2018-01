Câmara aprova Ficha Limpa para São Paulo Com 44 votos favoráveis dos 55 vereadores - os outros 11 não participaram da votação - a Câmara de São Paulo aprovou ontem um projeto de lei que cria o Ficha Limpa no funcionalismo municipal. Não há previsão de segunda discussão antes de sanção pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD). A regra só deverá valer para futuras nomeações em cargos comissionados. Na avaliação dos líderes de bancada, a medida deverá reduzir, em ano eleitoral, o desgaste do Legislativo, que foi a instituição mais mal avaliada em recente pesquisa do Ibope e da Rede Nossa São Paulo.