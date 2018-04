Caio Coube lidera início da apuração em Bauru-SP O tucano Caio Coube abriu o início da apuração dos votos à Prefeitura de Bauru (SP) com vantagem. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu 55,09% dos votos válidos contabilizados até as 17h31 (de Brasília). Já o candidato Rodrigo Agostino (PMDB) registrou 44,91% dos votos válidos. Até esse horário, haviam sido apurados 4,77% dos votos - o total do eleitorado na cidade é de 233.653. O início da apuração conta com 1,61% de votos em branco; 3,40% de nulos e 21,26% de abstenção.