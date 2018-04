Caio Coube e Rodrigo Agostinho estão no 2º turno em Bauru

Os candidatos Caio Coube (PSDB) e Rodrigo Agostinho (PMDB) vão se enfrentar no segundo turno das eleições de Bauru (SP). Com 99,2% dos votos apurados, às 22h45 deste domingo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicava 71.288 (40,35%) para Coube e 57.035 (32,28%) para Agostinho. Gazzetta (PV), tinha 29.850 (16,9%). Brancos totalizavam 6.780 e nulos, 10.474. Não votaram 37.874 eleitores. O tucano seguia na liderança das pesquisas eleitorais. Coube teve 45% das intenções de voto na pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência entre os dias 8 e 10 de setembro. Agostinho encabeça uma parceria PMDB-PT, que tem a petista Estela Almagro como candidata a vice. Bauru é uma das 23 cidades em que o casamento político entre os dois partidos deu certo. Nos outros 79 municípios em que a aliança era possível, os dois maiores partidos que integram a base do governo federal não conseguiram demonstrar a mesma afinidade.