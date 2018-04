Caiapós ocupam sede da Funai Um grupo de índios caiapós ocupa há dois dias a sede da Funai no município de Colíder, em Mato Grosso. Eles exigem a volta do cacique Megaron Txucarramãe ao cargo de coordenador regional do órgão. Segundo os índios, ele foi demitido por se opor à construção da barragem de Belo Monte. A Funai alega que o cacique não cumpria suas funções. / FÁTIMA LESSA, DE CUIABÁ