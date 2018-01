Cai pedido de intervenção na Bancoop A Justiça decretou a extinção do processo de intervenção na Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), que havia sido requerida pelo Ministério Público. A Bancoop foi fundada em 1996 por um núcleo do PT. O MP alegou fraudes, entre 2004 e 2010, e pediu intervenção. Mas a 4.ª Vara Cível reconheceu ausência de interesse processual da Promotoria porque já existe ação e acordo judicial . "Se as obrigações assumidas pela cooperativa podem ser executadas na ação civil pública anterior, e se existe a possibilidade de adoção naquela demanda das medidas aqui postuladas pelo autor (MP), conclui-se que não há necessidade de se socorrer do Judiciário, em ação autônoma, para obtenção da providência reclamada." O advogado Pedro Estevam Serrano, afirma que a Bancoop "cumpriu todas as exigências do acordo com o MP".