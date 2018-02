Cade deve abrir processo contra empresas em 2014 O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) só irá abrir processo contra as empresas envolvidas no esquema de cartel no segundo semestre de 2014, o que deve coincidir com a campanha eleitoral. Os investigadores ainda estão analisando os 30 mil gigabytes de informações recolhidas na busca e apreensão feita pelo órgão nas 14 empresas suspeitas de formação de cartel nos contratos do Metrô e de trens do Estado de São Paulo entre 1998 e 2008, anos em que o governo paulista foi comandado pelo PSDB. Segundo o acordo de leniência fechado pela Siemens em maio com o Cade, o cartel também atuou no Distrito Federal no mesmo período.