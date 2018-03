Cachoeira e PT, dois momentos Bem relacionado com políticos, delegados e policiais, o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, parece predestinado a um lugar de destaque na vida do PT. Em 2004, foi o algoz e figura central do "caso Waldomiro Diniz", primeira crise do governo Lula. Agora, na esteira de seus negócios com o senador Demóstenes Torres, poderá tornar-se o foco da primeira CPI do governo Dilma, pedida pelo PT.