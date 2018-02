Caças da FAB também quebram vidros do Planalto O Palácio do Planalto também sofreu danos com o sobrevoo rasante de dois caças Mirage 2000 sobre a Praça dos Três Poderes, durante cerimônia de troca da bandeira nacional, que destruiu a fachada do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo. No Planalto, 28 vidros foram quebrados, com prejuízo entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, conforme a Secretaria-Geral da Presidência; no STF, o prejuízo com a quebra de 65 vidros foi de R$ 35 mil, que a Aeronáutica garante ressarcir. Na sede do Executivo, uma luminária também foi derrubada no térreo, longe do gabinete da presidente Dilma Rousseff, que fica no terceiro andar.