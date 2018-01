Cabral diz que tráfico obriga uso de helicóptero

O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), voltou a usar o helicóptero oficial em curtos deslocamentos e para passeios particulares. Após a polêmica envolvendo seus deslocamentos e de familiares até Mangaratiba (RJ), Cabral afirmou ontem que continua utilizando a aeronave para ir à casa de veraneio por orientação da Subsecretaria Militar da Casa Civil.

O governador alegou que corre risco por causa do enfrentamento do tráfico de drogas.

Relatório de Controle de Utilização de Aeronaves, publicado no site da Secretaria da Casa Civil, mostra que o Cabral chegou a percorrer trecho de 5 quilômetros de helicóptero - entre o Aeroporto Santos Dumont, no centro, e o Palácio Guanabara, na zona sul. Em três ocasiões - 19 de setembro, 2 de outubro e 28 de novembro -, ele voou, sempre por volta das 10h, entre o heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas e o Palácio Guanabara.

No site, consta a informação de que o motivo da viagem foi para participar de "reunião de trabalho". De acordo com a assessoria de imprensa do governador, ele usou helicóptero "pela necessidade de deslocamentos ágeis em função da agenda".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cabral voava constantemente até o trabalho e sua família era transportada até a casa de veraneio, em Mangaratiba. As viagens foram interrompidas depois de reveladas pela revista Veja e de terem se tornado mote de manifestações de rua.

Em agosto, Cabral assinou decreto que disciplina o uso das aeronaves oficiais. A norma estabelece que somente o governador, o vice-governador, secretários, entre outras autoridades, estão autorizados a voar. Mas os filhos mais novos de Cabral, Tiago e Mateus, a mulher dele, Adriana Ancelmo, e uma empregada voltaram a se deslocar entre Mangaratiba e o Rio.

"Isso não é mistério, não é segredo, está no site. É uma determinação da Subsecretaria do Gabinete Militar. Infelizmente, o fato de ser governador me impõe (restrições) para enfrentar a segurança pública, a marginalidade, o tráfico de drogas", disse Cabral.

O governador e familiares usaram o helicóptero oficial em cinco domingos consecutivos, entre 13 de outubro de 10 de novembro, para voltar de Mangaratiba ao Rio, segundo o site UOL.

"O processo de enfrentamento da criminalidade no Estado acarreta riscos, em especial ao governador. A Subsecretaria Militar não abre mão do uso de helicópteros nos deslocamentos do governador e de sua família para a sua residência", disseram, em nota, o subsecretário Militar da Casa Civil, Fernando Messias, e o superintendente de Segurança, Augusto César Benac.

Em julho, o Ministério Público arquivou representação da oposição que pedia investigação do uso da aeronave por Cabral.