Cabral diz que apoia fusão de PMDB com outras siglas O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, demonstrou apoio à fusão de seu partido, o PMDB, com outras siglas. Conforme informou o jornal O Estado de S.Paulo, o DEM já admite fusão com o PMDB, dependendo do resultado das eleições municipais de outubro. "Eu vejo sempre como boas as iniciativas que levem a um quadro partidário mais enxuto", disse o governador a jornalistas, após participar de reunião sobre combate a desastres naturais, realizada nesta segunda à tarde no Palácio do Planalto.