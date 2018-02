Buri inaugura estátua de bronze em homenagem a soldado morto

Uma estátua de bronze do cadete Ruytemberg Rocha, herói da Revolução de 32, já brilha ao sol no Largo da Estação, centro de Buri, a 257 km de São Paulo. A cidade que assistiu a algumas das mais sangrentas batalhas da tentativa paulista de restaurar a democracia no País prestou em 16 de junho um tributo ao soldado que tombou morto quando defendia as tropas paulistas do avanço getulista. A inauguração do monumento e de uma placa alusiva reuniu cerca de 3 mil pessoas e parou a cidade.

A solenidade, parte das comemorações dos 80 anos da revolução iniciada em 9 de julho de 1932, teve ainda a participação da banda da Polícia Militar e da fanfarra local. Cadetes da Academia de Polícia Militar do Barro Branco dispararam salvas de tiros. Houve também a entrega de medalhas de mérito a personalidades ligadas à causa revolucionária. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) foi representado no evento pelo secretário de Saneamento, Edson Giriboni.

O monumento foi erguido junto à antiga estação ferroviária, hoje restaurada, onde parava o Trem Blindado n.º 2 dos revolucionários. De acordo com o coronel Mário Fonseca Ventura, presidente do MMDC, a sociedade de veteranos de 32, a cidade foi palco de duros combates que custaram a vida de mais de 300 pessoas, entre constitucionalistas e adversários.

Ruytembert tinha 24 anos e era aluno do 2.º ano do Curso de Formação de Oficiais da Força Pública quando foi destacado com outros alunos para o Batalhão Marcílio Franco, que atuava na frente sul da batalha, na divisa de São Paulo com o Paraná.

Resistência. A posição dos revolucionários era estratégica: na região formara-se um cordão de trincheiras para resistir a uma possível entrada no Estado de tropas vindas do Sul. Na madrugada de 27 de julho de 1932, Ruytemberg foi atingido com um tiro na cabeça, após saltar da trincheira para buscar munição. Ele morreu na hora. "Buri era um ponto fundamental para a resistência, por isso sofreu intensos ataques. Em 26 de agosto ocorreu um combate de 17 horas seguidas, onde vários paulistas perderam a vida", conta Jefferson Biajone, presidente do núcleo do MMDC em Itapetininga.

Buri preserva trincheiras cavadas pelos revolucionários. O túmulo de Ruytemberg existe, no Cemitério Velho, mas os restos mortais foram levados para o Mausoléu da Revolução de 32 no Parque Ibirapuera, em São Paulo.