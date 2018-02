Brindeiro nega relacionamento com contador e Cachoeira O ex-procurador-geral da República Geraldo Brindeiro afirmou à CPI do Cachoeira que os depósitos feitos por Geovani Pereira da Silva, contador do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, ao escritório de advocacia do qual é sócio serviram para pagar uma consultoria jurídica. Ele negou ter tido qualquer relacionamento com Cachoeira ou com Geovani.