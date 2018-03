Brasiliense já prefere Roriz e Arruda ao governador Ao fim de apenas dez meses de governo, 73,4% dos moradores do Distrito Federal consideram que o governador Agnelo Queiroz (PT) faz uma administração "ruim ou péssima". Por ser suspeito de envolvimento no escândalo das propinas arrecadadas com verbas dos convênios com organizações não governamentais (ONGs), 63,7% dos moradores do DF querem que Agnelo se afaste do cargo enquanto estiver sob investigação da Polícia Civil - 33,4% acham que o afastamento deve ser definitivo; 30,3% querem o afastamento temporário, aceitando a volta ao cargo, se nada for comprovado.