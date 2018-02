Brasil quer Vanucchi em vaga de direitos humanos da OEA

A candidatura, decidida pela presidente Dilma Rousseff, marca a volta das boas relações do Brasil com a CIDH e com a Organização dos Estados Americanos, estremecidas desde 2011.

Em abril daquele ano, a comissão determinou ao Brasil que suspendesse as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, pelos prejuízos que levaria às populações nativas. A ação irritou o governo brasileiro, que classificou de "precipitada e injustificável" a medida cautelar da comissão. A eleição é considerada complicada pelo Itamaraty, mesmo avaliando que as chances de Vanucchi são boas. São seis concorrentes para três vagas. / LISANDRA PARAGUASSU