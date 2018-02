Brasil é 3º em número de jornalistas mortos O Brasil já registrou em 2013 o assassinato de quatro jornalistas. É o terceiro país, ao lado da Síria, com maior número de mortes de profissionais de imprensa no exercício da função, segundo a Press Emblem Campaign, ONG de Genebra que defende a criação de regras internacionais para proteger jornalistas em zonas de guerra. A liderança é do Paquistão, com nove jornalistas mortos.