Boca-de-urna indica 2º turno entre Fogaça e Rosário Pesquisa boca-de-urna do Ibope indica disputa de segundo turno entre o atual prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB), e Maria do Rosário (PT). Segundo o levantamento divulgado pela Rede Globo, o candidato à reeleição Fogaça tem 39% dos votos, contra 23% dos votos da candidata do PT. Manuela D''Ávila (PC do B) aparece em terceiro lugar, com 19% dos votos válidos. A pesquisa ouviu 4 mil eleitores e está registrada sob número 36450/ 2008 na 161ª Zona Eleitoral de Porto Alegre (RS.