Boca-de-urna em Ribeirão Preto indica vitória de Dárcy Vera

A pesquisa de boca-de-urna do Ibope, contratada pela EPTV (afiliada da TV Globo no interior paulista), indicou que Ribeirão Preto não terá segundo turno. O levantamento apontou que a deputada estadual Dárcy Vera (DEM) será a primeira mulher eleita prefeita da cidade, com 55% dos votos válidos. O prefeito Welson Gasparini (PSDB), que tenta a reeleição e o quinto mandato, ficou na segunda posição, com 31%. Feres Sabino (PT) teve 7%, o deputado estadual Rafael Silva (PDT) 4%, Rubens Chioratto (PSOL) 2%, Mauro Inácio (PSTU) 1% e Daniel Lobo (PTB) não pontuou. O Ibope ouviu 2 mil eleitores e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, com 99% de confiabilidade. A pesquisa 12/08 foi registrada na Justiça Eleitoral do município. A previsão para o término da apuração na cidade é até 21 horas. Caso seja eleita, Dárcy disse que a primeira prioridade será a saúde e a segunda a busca de indústrias para gerar mais empregos na cidade.