Boca de urna aponta vitória de Dário Berger em Florianópolis

A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada neste domingo, 26, aponta que o candidato à Prefeitura de Florianópolis, Dário Berger (PMDB), pode vencer a disputa. Ele obteve 61% dos votos válidos, contra 39% de Esperidião Amin (PP). O Ibope entrevistou 4 mil eleitores na cidade. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e foi registrada no TRE. Veja também: Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As eleições nas duas cidades de Santa Catarina que têm segundo turno ocorreram com tranqüilidade, ao contrário do que ocorreu no pleito do dia 5. O Tribunal regional Eleitoral (TRE-SC) trabalha com a hipótese de que Florianópolis seja a primeira capital a ter o prefeito eleito conhecido no Brasil. A estimativa é de que por volta das 19 horas a maior parte dos votos tenha sido apurados. De acordo com balanço do TRE-SC, os problemas que ocorreram até o início da tarde foram pontuais. Em Joinville, que é o maior colégio eleitoral do Estado, com 340 mil eleitores, 23 urnas apresentaram problemas. Na cidade do norte de Santa Catarina, as pesquisas apontam como vitorioso o petista Carlitos Mers na disputa contra Darci de Matos (DEM).