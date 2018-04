Boca-de-urna aponta Marta e Kassab no 2º turno em São Paulo

A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada neste domingo, 5, aponta que a candidato à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy (PT), vai enfrentar Gilberto Kassab (DEM) no segundo turno. Marta teve 36% dos votos, contra 32% de Kassab. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece em terceiro lugar com 21% dos votos. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições O Ibope entrevistou 6 mil eleitores. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e foi registrada no TRE com o número 5407/2008.