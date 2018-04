Boca-de-urna aponta Belinati com 53% em Londrina O candidato pelo PP à prefeitura de Londrina, Antonio Belinati, deverá ser o prefeito eleito de Londrina, com 53% dos votos válidos, segundo pesquisa de boca-de-urna realizada pelo Ibope. O opositor tucano, Luiz Carlos Hauly, obteve 47% dos votos válidos, segundo a mostra. A pesquisa foi realizada com a participação de 2 mil eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A sondagem foi solicitada pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. e registrada sob o número 3006/2008 na 41ª Zona Eleitoral de Londrina.