Boato causou tumultos Motivadas por boatos que davam conta de que o governo acabaria com o Bolsa Família, milhares de pessoas correram a agências da Caixa Econômica no fim de semana dos dias 18 e 19 de maio para sacar o benefício. O corre-corre gerou filas e tumultos em agências de 13 Estados. Uma semana depois do episódio, a Caixa admitiu que, em 17 de maio, véspera dos boatos, alterou o calendário e antecipou o pagamento do Bolsa Família. Todos os benefícios - um total de R$ 2 bilhões - foram liberados de uma só vez para parte dos 13,8 milhões de beneficiários.