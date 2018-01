Blogs do 'Estado' discutem política e transparência

A criação do blog Públicos foi motivada pela aprovação da Lei de Acesso à Informação, no final do ano passado, que obriga o poder público a abrir dados e a responder a demandas específicas. A lei dá poderes inéditos aos cidadãos em sua relação com autoridades governamentais. Acessos: http://blogs.estadao.com.br/publicos e http://blogs.estadao.com.br/julia-duailibi.