Blog mostra Cabral e Cavendish na Europa

O deputado federal Anthony Garotinho (PR-RJ) publicou em seu blog fotos que mostram o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e cinco de seus secretários em momentos de confraternização com o dono da Delta Construções, Fernando Cavendish. Segundo o parlamentar, as imagens - postadas sem data - foram feitas em hotéis de luxo em Paris. A Delta faturou R$ 1,5 bilhão em contratos nos cinco anos de gestão do peemedebista. Em uma das fotos, Cavendish aparece abraçado ao secretário de Estado da Casa Civil, Régis Fichtner. Braço direito de Cabral, o secretário foi destacado para realizar auditoria nos contratos da empreiteira com a administração estadual depois da Operação Monte Carlo. Em nota, a assessoria do governador disse que as fotos foram feitas em setembro de 2009, na viagem oficial a Paris para o lançamento do Guia Verde Michelin Rio. Não foi informado o motivo da presença do dono da Delta na comitiva e nem em que contexto as fotos foram feitas.