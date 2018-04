Blindagem da base evita depoimento A base aliada impediu a convocação do ministro Fernando Bezerra (Integração Nacional) na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para falar sobre o abandono da transposição do Rio São Francisco, mesmo após o líder do PSDB, Duarte Nogueira (SP), ter acertado com o ministro a transformação do requerimento em convite e marcado a audiência para fevereiro. "O ministro virá quando e do jeito que a base quiser", bradou Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A oposição protestou. "Melhor então fechar a comissão. Estamos gastando dinheiro público em algo que não serve para nada", protestou Nilson Leitão (PSDB-MT). / E.B.