BH deve ter segundo turno, diz boca-de-urna do Ibope Pesquisa boca-de-urna do Ibope divulgada pela Rede Globo indica que o candidato Márcio Lacerda (PSB) deve disputar o segundo turno em Belo Horizonte com o candidato Leonardo Quintão (PMDB), no dia 26 de outubro. Lacerda obteve 45% dos votos válidos contra 38% de Quintão, que ocupava um longínquo terceiro lugar nas pesquisas anteriores para prefeito e disparou, quase encostando no socialista. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada sob número 73528/08 na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte/MG.