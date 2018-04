Beto Richa é eleito em Curitiba, com 77,2% dos votos O candidato do PSDB Beto Richa foi eleito no primeiro turno para a Prefeitura de Curitiba. Com 77,27% dos votos válidos, ele tinha 758.760 mil votos por volta das 18h20, com 99,54% dos votos válidos apurados. Não há mais possibilidade de mudança do resultado. A candidata do PT, Gleisi Hoffmann (PT), contou com 178,571 mil votos ou 18,16% do total. Reitor Moreira, do PMDB, contou com 18,737 mil votos ou 1,91% do total.