Bento 16 diz que vai orar por recuperação de petista O papa Bento 16 disse ontem ao embaixador do Brasil no Vaticano, Almir Barbuda, que vai rezar pela recuperação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informação divulgada pela assessoria de imprensa do Instituto Cidadania. O religioso disse ao brasileiro estar preocupado com a saúde de Lula.