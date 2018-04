Belinati larga com 54,5% em Londrina, mostra TSE Confirmando a pesquisa de boca-de-urna realizada pelo Ibope, o candidato pelo PP à prefeitura de Londrina, Antonio Belinati, saiu na frente na apuração parcial dos votos. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele obteve, até as 17h27, 54,53% dos votos válidos, enquanto o opositor tucano, Luiz Carlos Hauly, recebeu 45,47% dos votos válidos. Até esse horário, haviam sido apurados 7,47% dos votos de um total de 341,908 mil eleitores. Na cidade, 1,61% dos eleitores votaram em branco e 3,67% anularam. A abstenção chega a 16,85%. Estes números dos votos dos candidatos estão muito próximos do resultado da pesquisa de boca-de-urna, de 53% e 47%, encomendada pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. e registrada sob o número 3006/2008 na 41ª Zona Eleitoral de Londrina.