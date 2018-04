Belinati é eleito prefeito de Londrina (PR) O candidato Antônio Belinati (PP) foi eleito prefeito de Londrina (PR) ao receber 51,73% dos votos válidos. Como já foram apurados 99,28% dos votos, não há mais como o candidato do PSDB, Luiz Carlos Hauly, protagonizar uma virada. O tucano teve 48,27% dos votos válidos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os votos nulos somaram 3,66%; brancos, 1,67% e as abstenções, 17,03%.