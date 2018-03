BASTIDORES: Tatto sai enfraquecido da crise do transporte O recuo do PT na decisão de brecar a CPI dos Transportes e o cancelamento da licitação bilionária para renovação dos contratos das empresas de ônibus enfraqueceram o poder do secretário dos Transportes, Jilmar Tatto, um dos homens fortes da gestão Fernando Haddad. Na avaliação do prefeito, Tatto gerou uma crise desnecessária e grave em sua base governista ao afirmar que a investigação dos contratos do transporte, pedida pelo vereador Ricardo Young (PPS), era apenas para "achacar" empresários.