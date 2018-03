BASTIDORES: secretarias buscam formas de evitar aumento de tributos

As manifestações de sexta-feira foram as que mais pesaram. Embora o reajuste na tarifa de ônibus estivesse revogado havia dois dias, manifestantes fecharam a Rodovia Hélio Smidt, paralisando o movimento no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e bloquearam o trânsito nas principais rodovias de São Paulo. A avaliação de tucanos ligados a Alckmin é de que, por enquanto, vale a pena evitar aumentos no pedágio e em outras tarifas estaduais para que o governo não se desgaste com mais protestos.

Entram nesse cenário, portanto, as eleições de 2014. A oposição acredita que o governo não poderá aumentar o pedágio no ano que vem, quando Alckmin deverá tentar a reeleição. A ironia da história é que esse foi justamente o conselho que o governador deu a Fernando Haddad (PT), semana passada. Minutos antes do anúncio conjunto do cancelamento da tarifa de ônibus e metrô, Alckmin lembrou ao prefeito que ele teria dificuldades para subir a passagem dos ônibus nos próximos três anos.