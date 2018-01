BASTIDORES: no passado, casos de suspeição nunca foram expostos A suspeição de ministros do STF é um daqueles temas que é comentado nos bastidores, mas nunca verbalizado. O ministro Dias Toffoli foi alvo de uma das raras contestações feitas publicamente por um colega. Às vésperas do julgamento do mensalão, o ministro Marco Aurélio sugeriu que ele se declarasse suspeito e não julgasse réus com os quais trabalhou no passado. Ontem, após a revelação do Estado de que o ministro julga processos de um banco que lhe fizera um empréstimo milionário, a nuvem sobre sua imparcialidade reapareceu. Nos bastidores, ministros indicaram a "questão ética" e que caberia ao colega avaliar.