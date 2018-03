BASTIDORES: na Assembleia, relator deve propor levar caso adiante BASTIDORES: o relator do processo de perda de mandato do governador Guilherme Afif (PSD) na Assembleia de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), vai defender, na terça-feira, a admissibilidade da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele vai tentar convencer os outros 12 integrantes de que a Casa não pode encerrar a questão sem ao menos debatê-la, e que a discussão política do caso deve se dar no momento seguinte, quando a CCJ avaliaria o mérito da perda do mandato.