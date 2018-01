BASTIDORES: Ministério Público se diz indignado com 'resistência' do Cade Cresce o mal-estar entre procuradores e promotores ante o que classificam de "resistência" do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em repassar documentos para instruir inquéritos de sua competência, tanto no âmbito estadual quanto no federal. Eles se declaram "indignados" com o fato de ainda não terem recebido papéis e arquivos digitalizados apreendidos na busca de 4 de julho que podem levar ao caminho de fraudes bilionárias contra o Tesouro. A "demora injustificada", anotam, representa obstrução que só favorece suspeitos.