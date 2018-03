Bastidores: Entusiasmo reservado no Palácio com parecer da Procuradoria O Palácio dos Bandeirantes sabia há duas semanas da posição do Ministério Público contrária à dupla função do vice, Guilherme Afif (PSD), e acompanhou com entusiasmo reservado a publicação do documento. O próprio procurador-geral, Márcio Elias Rosa, havia indicado que caminho tomaria ao governador Geraldo Alckmin (PSDB). Embora não queiram deixar digitais tucanas no processo de perda de mandato de Afif, e digam que o tema é de competência da Assembleia Legislativa, auxiliares de Alckmin acompanham pari passu as movimentações dos outros órgãos a respeito.