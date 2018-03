BASTIDORES: Após fiasco, partido tenta se salvar, mas sem ‘haraquiri’

A três meses de completar 37 anos, o PT vive uma crise sem precedentes. Perdeu a Presidência da República, com o impeachment de Dilma Rousseff, e a Prefeitura de São Paulo no 1.º turno. Não emplacou nenhum representante no Nordeste e mais da metade das 256 cidades que vai administrar, a partir de 2017, tem menos de 10 mil eleitores. Em 2012, o PT conquistou 638 prefeituras. Além do encolhimento de 61%, é simbólico o fato de a legenda ter sido derrotada em São Bernardo, seu berço político, e nas outras seis cidades do ABC paulista.

O quadro dramático será avaliado em reunião do Diretório Nacional, nos dias 10 e 11. Os petistas lançarão ali uma campanha em defesa do ex-presidente Lula, alvo da Lava Jato, e baterão o martelo sobre a data em que renovarão sua cúpula, provavelmente em março de 2017. O problema, no entanto, vai muito além desta disputa. Os nomes de maior visibilidade não querem presidir o PT. Ameaças de debandadas rondam o partido e muitos avaliam que a salvação pode ser ressuscitar a Frente Brasil Popular na eleição de 2018, escondendo a sigla PT.