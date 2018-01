BASTIDORES: Alckmin vai criar comissão externa Preocupado com a repercussão do caso Siemens no projeto de reeleição do governador Geraldo Alckmin em 2014, o Palácio dos Bandeirantes chegou a cogitar a realização de pesquisas para saber do impacto do caso. Mas desistiu depois de avaliar que, no momento, o cenário ainda está muito contaminado pelo noticiário. A nova estratégia consiste em formar um grupo com 15 entidades de fora da máquina estadual para acompanhar as investigações. O anúncio da medida será feito hoje pelo governador, que vai se dedicar a agendas positivas nos próximos dias.