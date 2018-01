Base reage e apoia PEC que muda regras do colegiado A base aliada do governo na Câmara reagiu à notícia de que a presidente Dilma Rousseff cogita trocar cinco dos sete integrantes da Comissão de Ética e deverá apoiar a proposta de emenda à Constituição da oposição dando poderes ao Congresso para indicar os membros do colegiado. Com a adesão, o líder do DEM, ACM Neto (BA), não entrou em obstrução e permitiu a votação de acordos na sessão de ontem.