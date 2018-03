'Base gelatina'ameaça planos A Desvinculação das Receitas da União (DRU) permite ao governo reservar 20% do Orçamento para gastar como quiser. O mecanismo, essencial para 2012, tem data marcada para expirar: 31 de dezembro de 2011. O Planalto tenta prorrogar a DRU até 2015, mas enfrenta dificuldades até na coalizão. Cerca de 80 deputados da própria base aliada, descontentes com a falta de liberação das emendas parlamentares, ameaçam dar dor de cabeça à presidente Dilma Rousseff. Trata-se da "bancada gelatina", que se amolda às conveniências e às vezes se junta aos rivais. É composta por parlamentares do PR, PTB, PP e PSC.