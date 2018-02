Barbosa nega mais prazo para mensaleiros

Insatisfeitos com a decisão - pois consideram "humanamente impossível" em cinco dias analisar todos os votos e preparar os recursos -, 15 desses advogados entraram ontem com outra petição. Pedem novamente mais prazo - pelo menos 20 dias - e acesso aos votos já liberados pelos ministros. O pedido foi encabeçado pelo ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, advogado do ex-vice-presidente do Banco Rural José Roberto Salgado.

A defesa de Ramon Hollerbach, um dos sócios do pivô do mensalão, Marcos Valério, havia pedido 30 dias de prazo a contar da publicação do acórdão para apresentar os embargos de declaração. O prazo legal, de 5 dias, foi mantido por Barbosa.

O ministro afirmou, em sua decisão, que os advogados dos 25 condenados puderam acompanhar todas as sessões de julgamento e já conhecem os votos. Não precisariam, portanto, esperar a publicação do acórdão para começar a montar sua defesa. "Os votos proferidos foram amplamente divulgados e transmitidos pela TV Justiça", ponderou. "Além disso, os interessados no conteúdo das sessões puderam assisti-las pessoalmente."