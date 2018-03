Barbosa cobra fim de fichas sujas em tribunais O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Joaquim Barbosa, decidiu cobrar de tribunais de todo o País que informem as providências adotadas para cumprir a resolução que proibiu pessoas condenadas de ocupar cargos de confiança, comissionados e terceirizados no Judiciário. A norma veda os chamados fichas sujas na Justiça.