Bancos são 'lenientes' com lavagem de dinheiro, critica presidente do Supremo O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, afirmou ontem que os bancos são "lenientes" no controle de operações financeiras suspeitas que podem se configurar como lavagem de dinheiro. Barbosa é o relator do processo julgado pelo STF no segundo semestre de 2012 que resultou na condenação de 25 pessoas acusadas de envolvimento com o mensalão, 21 delas por lavagem de dinheiro. Entre os condenados estão ex-dirigentes do Banco Rural.