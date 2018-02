Bancos fechados No dia 14 de março de 1990, o Banco Central do Brasil decretou feriado bancário de três dias. O objetivo, segundo o governo, era evitar especulação no mercado finanvo, segundo o governo, era evitar especulação no mercado financeiro na véspera da posse de Fernando Collor de Mello e do anúncio de O assunto foncário de três dias. O objetivo, segunvo, segundo o governo, era evitar especulação no mercado financeiro na véspera da posse de Fernando Collor de Mello e do anúncio de O assunto foncário de três dias. O objetivo, segunceiro na véspera da posse de Fernando Collor de Mello e do anúncio de O assunto foncário de três dias. O objemanchete no Estado