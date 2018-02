Bancada do PSB declara apoio à chapa de Marina e Beto Albuquerque

BRASÍLIA - O vice-líder do PSB na Câmara, deputado dr. Ubiali (SP), divulgou nota na manhã desta quarta-feira, 20, em que a bancada do partido na Casa declara apoio à chapa presidencial composta pela ex-ministra Marina Silva e o deputado Beto Albuquerque (RS). Albuquerque é o líder da bancada do PSB na Câmara.

A posição é unânime entre os 25 parlamentares que formam a bancada pessebista, de acordo com a nota distribuída há pouco. "Entendemos que o momento é de composição e de soma de forças para manter a união programática entre os partidos que compõem a coligação Unidos pelo Brasil", diz o documento.

A nota também "reafirma as propostas, ideias e compromissos assumidos por Eduardo Campos com o partido e com a nação brasileira".

A ex-ministra Marina Silva está reunida com integrantes da cúpula do PSB e aliados mais próximos na Fundação João Mangabeira, em Brasília. O nome de Marina será anunciado nesta tarde como cabeça de chapa. Estão presentes na reunião, além de Marina, o presidente do PSB, Roberto Amaral, o secretário-executivo da legenda, Carlos Siqueira, Pedro Ivo e Basileu Margarido.