Bancada do PP denuncia 'tráfico de influência' de colega A bancada gaúcha do PP na Câmara denunciou ontem um de seus representantes, o deputado federal Jerônimo Goergen (RS), por crime de tráfico de influência no processo de liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em ofício encaminhado à direção do PP, quatro parlamentares afirmam que Goergen foi "leviano" ao antecipar o anúncio de liberação de R$ 3,5 bilhões do Ministério das Cidades para 26 municípios gaúchos. Mais ainda, ele se apresentou, em informações à imprensa, como responsável pela obtenção dessa ajuda. A verba ainda está em análise pela equipe do ministro Aguinaldo Ribeiro, do mesmo partido.