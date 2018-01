Bahia é diferente do Pinheirinho, diz documento petista A greve de PMs na Bahia também foi utilizada pelo PT para alfinetar o PSDB. Na resolução preliminar, os petistas defendem a postura do governador Jaques Wagner e a comparam com a reação do governo tucano na desocupação do Pinheirinho. "Muito diferente tem sido a ação do governo petista e do governo federal na greve da Bahia. Ao contrário das famílias violentamente despejadas (...) em São José dos Campos, policiais militares baianos entraram em greve, muitos munidos de armas, com ações violentas e ameaças, indo além do pacífico direito de greve, que o PT sempre defendeu e continua defendendo", diz o texto.