Bachelet quer mais mulheres no Congresso

Em sua primeira visita ao Brasil como diretora-geral do Programa das Nações Unidas para as Mulheres (ONU-Mulher), a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet criticou a baixa representação feminina no Congresso Nacional. Apesar de reconhecer as dificuldades de se aprovar leis que facilitem o acesso das mulheres às vagas parlamentares, Bachelet cobrou mudanças na legislação e uma reforma política.

"O Brasil tem uma presidente mulher, tem extraordinárias mulheres em todas as áreas. No entanto, tem uma baixíssima representação política no Parlamento: entre 8% e 9% na Câmara e pouco mais de 12% no Senado. É, inclusive, mais baixo que a média da região, que é de 22%", afirmou a ex-presidente chilena. "Portanto, o (ponto) central é a reforma política que está sendo discutida no parlamento."

Ao sair de um encontro com 15 das 45 deputadas e senadoras hoje eleitas - entre elas Jaqueline Roriz, que quase perdeu o cargo por envolvimento no mensalão do Distrito Federal e foi salva apenas pelo espírito corporativo parlamentar -, Bachelet defendeu a votação em listas fechadas, uma das propostas a serem analisadas pelo Congresso.

Paridade. Nesse modo de votação, o eleitor escolhe não um nome, mas uma relação de candidatos indicados pelos partidos. A proposta da bancada feminina é a exigência de que pelo menos metade dessa lista seja composta por candidatas, e com alternância de gênero - isto é, sem predomínio masculino nas primeiras posições. "Em países como Uruguai e Argentina, isso obteve resultados extraordinariamente positivos para que mais mulheres fossem eleitas."

Perguntada se a situação não mudava com a eleição de uma mulher como presidente do Brasil, Bachelet afirmou que esse fato é importante e simbólico, mas insuficiente. "Aos passos simbólicos temos que unir passos concretos, e por isso leis que garantam a maior participação das mulheres e a reforma política são essenciais", disse.

A ex-presidente do Chile, que assumiu neste ano a diretoria do órgão recém-criado pela ONU, está no Brasil para a Conferência Nacional das Mulheres. Hoje pela manhã, Bachelet terá audiência com Dilma. As duas já se encontraram neste ano em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas.