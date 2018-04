Bachelet elogia 'vontade política' da presidente

"Você tem sido uma grande embaixadora mundial da proteção social e dos temas que temos defendido", discursou Bachelet no Palácio do Planalto, após entregar à Dilma a versão em português do relatório Piso de proteção social para uma globalização equitativa e inclusiva, publicado pela Organização Internacional do Trabalho. "Nosso grupo tem acompanhado com muito entusiasmo a atuação internacional da presidente Dilma. O esforço e a vontade política do seu governo e de seus antecessores, em particular do presidente Lula, de proteger as pessoas que menos têm, vem produzindo resultados", disse Bachelet.

Ela destacou ainda que tem analisado com "muito interesse" o programa Brasil sem Miséria.