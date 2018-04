Aziz desiste de recurso contra Amazonino em Manaus A coligação "União por Manaus", do candidato derrotado à prefeitura de Manaus Omar Aziz (PMN), protocolou ontem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um requerimento desistindo de recurso contra a candidatura de Amazonino Mendes (PTB), que alega o não pagamento de dívidas da campanha passada. Amazonino disputa o segundo turno com o prefeito Serafim Corrêa (PSB). Segundo a assessoria do candidato, a desistência do recurso não significa apoio a Amazonino e a possibilidade ainda será discutida pela coligação.