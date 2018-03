Avanços foram maiores em outros Estados

Mas os feitos da gestão do provável candidato do PSDB à Presidência perdem brilho quando se comparam os resultados alcançados com os de outros Estados. A receita total de Minas, por exemplo, subiu 78% em termos reais (acima da inflação) entre 2002 e 2010, segundo valores compilados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Mas Mato Grosso, Acre, Piauí, Espírito Santo e outros sete Estados colheram resultados melhores nesse quesito.

O item receita própria - que exclui transferências da União - é outro exemplo. Nesse caso, Minas teve apenas o 18º melhor desempenho nos oito anos terminados em 2010.

O volume de investimentos do governo mineiro deu um salto no período: aumento real de 222%. Ainda assim, o Estado perde na comparação com Espírito Santo, Piauí, São Paulo e Ri Grande do Sul.